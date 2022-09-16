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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %11,9 azaldı

Cuma, 16 Eylül 2022 12:02:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Ağustos ayında üst üste 13 ay kaydedilen düşüşlerin ardından %4,4 artarak 650.305 adet seviyesinde yer aldı. Ancak artışa rağmen söz konusu seviye pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin çok altında yer almaya devam etti.

Söz konusu ayda, İtalya’da %9,9, İspanya’da %9,1, Fransa’da 3,8 ve Almanya’da %3 artış görüldü.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %11,9 düşüşle yaklaşık 6 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İtalya yıllık %18,4, Fransa yıllık %13,8, Almanya yıllık %9,8 ve İspanya yıllık %9,4 düşüş bildirdi.

Temmuz ayında yeni araç kayıtları yarı iletken çip arzındaki sıkıntı nedeniyle %10,4 düşmüş, %12,9 ile Almanya ve %12,5 ile İspanya en büyük düşüşleri kaydetmişti.


Etiketler: İspanya Almanya İtalya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

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