Avrupa’da yeni araç kayıtları ilk çeyrekte %2 azaldı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mart ayında yıllık %0,2 düşüşle 1,03 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında %14,5 ile en sert düşüşü Fransa’da yaşarken, Fransa’yı %3,9 ile Almanya takip etti. Bununla birlikte İspanya’da %23,2 ve İtalya’da %6,3 artış görüldü.

Bu yılın birinci çeyreğinde ise yeni araç kayıtları yıllık %1,9 düşerek 2,72 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa, Almanya ve İtalya’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %7,8, yıllık %4,3 ve yıllık %1,6 azalırken, İspanya’da yıllık %14,1 arttı.