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Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %0,6 düştü

Cuma, 27 Haziran 2025 14:46:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mayıs ayında yıllık %1,6 artışla 926.582 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında %12,3 ile en sert düşüşü Fransa’da yaşarken, Fransa’yı %0,1 ile İtalya takip etti. Bununla birlikte İspanya’da %18,6 ve Almanya’da %1,2 artış görüldü.

Bu yılın ilk beş ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %0,6 düşerek 4,57 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa, Almanya ve İtalya’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %8,2, yıllık %2,4 ve yıllık %0,5 azalırken, İspanya’da sırasıyla yılık %13,6 arttı.


Etiketler: Almanya Fransa İspanya İtalya Avrupa Birliği Otomotiv 

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