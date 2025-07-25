Avrupa’da yeni araç kayıtları 2025’in ilk yarısında %1,9 azaldı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Haziran ayında yıllık %9 artışla 1,01 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2024 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında %17,4 ile en sert düşüşü İtalya yaşarken, İtalya’yı %13,8 ile Almanya ve %6,7 ile Fransa takip etti. Bununla birlikte İspanya’da %15,2 artış görüldü.

Bu yılın ilk yarısında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,9 düşerek 5,58 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa, Almanya ve İtalya’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %7,9, yıllık %4,7 ve yıllık %3,6 azalırken, İspanya’da sırasıyla yılık %13,9 arttı.