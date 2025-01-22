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Avrupa’da yeni araç kayıtları 2024 yılında %0,8 arttı

Çarşamba, 22 Ocak 2025 15:05:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5,1 artışla 910.505 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya ve Fransa’da sırasıyla %28,8 ve %1,5 artış ve Almanya ile İtalya’da ise sırasıyla %7,1 ve %4,9 düşüş gözlendi.

2024 yılında yeni araç kayıtları yıllık %0,8 artarak yaklaşık 10,6 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında İspanya’da yeni araç kayıtları %7,1 artış gösterirken, Fransa, Almanya ve İtalya piyasalarında sırasıyla %3,2, %1 ve %0,5 düşüş yaşandı.


Etiketler: Fransa İspanya Almanya İtalya Avrupa Birliği Otomotiv 

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