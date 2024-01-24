Avrupa’da yeni araç kayıtları 2023’te %13,9 yükseldi

Çarşamba, 24 Ocak 2024 13:38:00 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %3,3 düşüşle 867.052 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İtalya’da %14,5, Fransa’da %10,6 artış görülürken Almanya piyasası %23 geriledi.

2023 yılının tamamında ise yeni araç kayıtları yıllık %13,9 artarak 10,5 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İtalya yıllık %18,9, İspanya yıllık %16,7, Fransa yıllık %16,1 ve Almanya yıllık %7,3 artış bildirdi.