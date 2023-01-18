Avrupa’da yeni araç kayıtları 2022 yılında %4,6 azaldı

Çarşamba, 18 Ocak 2023 10:27:59 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %12,8 artışla 896.967 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yalnızca Almanya %38,1 ve İtalya %21 ile artış bildirirken, İspanya’da %14,1 ve Fransa’da %0,1 düşüş görüldü.

Yılın tamamında ise yeni araç kayıtları yıllık %4,6 düşerek 9.255.930 adet seviyesinde kaydedildi. 2022 yılında yalnızca Almanya’da yıllık %1,1 artış görülürken, İtalya yıllık %9,7, Fransa yıllık %7,8 ve İspanya yıllık %5,4 düşüş bildirdi.