Avrupa’da ticari araç kayıtları zorlu ekonomik koşullar nedeniyle 2025’te %8 geriledi

Perşembe, 29 Ocak 2026 14:22:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre geçtiğimiz yılın tamamında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %8 düşüşle 1.792.971 adet seviyesinde yer aldı. AB ticari araç pazarı 2025’te zorlu bir yıl geçirdi; birçok büyük pazarda araç kayıtları zorlu ekonomik koşullarda gerilerken, otobüs segmenti ise bu genel tablonun tek istisnası olarak öne çıktı.

Geçtiğimiz yıl AB’de kamyon kayıtları %6,2 düşüşle 307.460 adede gerilerken, düşüşün başlıca nedeni ağır kamyon kayıtlarındaki %5,4’lük gerileme oldu. Öte yandan otobüs satışları yıllık %7,5 artışla 38.238 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde %12,2 ile Almanya, %9 ile Fransa ve %3,6 ile İspanya kamyon kayıtlarında düşüş kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv 

