EUROFER: AB’de otomobil üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde %4,3 azaldı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’de otomobil üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık %4,3 düşüş kaydetti. Önceki çeyrekte düşüş %11,4 seviyesinde olmuştu.

Tedarik zincirindeki sorunların siparişlerde gecikmelere yol açması, jeopolitik gerilimlere bağlı kesintiler, zayıf tüketici güveni ve genel ekonomik belirsizlik, 2025’in ilk yarısı boyunca AB’de otomobil talebini baskılamaya devam etti. Ancak 2025’in Eylül ayına ait en güncel veriler AB’de binek araç satışlarının nihayet toparlanmaya başladığını gösteriyor. Yılbaşından Eylül ayına kadar yapılan yeni araç kayıtları geçen yılın aynı dönemine göre %0,9 artarak arka arkaya üçüncü ay büyüme kaydetti.

Bu toparlanmanın bir kısmı piyasaya sunulan yeni araç modellerinden kaynaklandı ve yalnızca Eylül ayında satışlar %10 artış gösterdi. Yılın ilk dokuz ayında elektrikli araçlar toplam kayıtların %16,1’ini oluştursa da EUROFER’e göre bu oran, 2035’te benzinli araç satışlarının sona erdirilmesine yönelik geçiş sürecinin gerektirdiği oranın çok altında.

EUROFER 2025 yılının tamamı için %4,2 olarak gördüğü küçülme tahminini %3,8’e çekti.