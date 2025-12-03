Almanya otomotiv sektöründe düşük emisyonlu çelik kullanımının artırılması için AB’ye çağrıda bulundu

Almanya, sanayi politikasının Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için otomotiv üretiminde düşük emisyonlu çelik kullanımının artırılmasını talep etti. Almanya’nın eyalet başkanları tarafından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderilen ortak mektupta, çelik ve otomotiv sektörlerinin politikalarının uyumlu hale getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Temiz çelik Avrupa sanayisinin ve iklim hedeflerinin temelini oluşturuyor

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) CEO’su Kerstin Maria Rippel, bu adımı memnuniyetle karşılayarak Almanya ve AB’de düşük emisyonlu çelik üretiminin bölgenin sanayisini korumak ve aynı zamanda iklim nötrlüğüne geçişi sağlamak için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Rippel, rekabet gücünün sağlanması ve temiz teknolojilere yönelik uzun vadeli yatırımların desteklenmesi için temel malzemelerden başlayarak değer zincirinin her aşamasında piyasa odaklı teşviklerin gerekli olduğuna dikkat çekti.

Düşük emisyonlu çelik kullanımı filo emisyon hedeflerine katkı sağlayabilir

Rippel, otomobil üreticilerine sertifikası olan düşük emisyonlu çelik kullanarak sağladıkları karbon azaltımlarını filo emisyon hedeflerine saydırabilme hakkı verilmesinin etkili bir politika aracı olacağını dile getirdi. Böyle bir yaklaşımın, sanayi sektörlerinde değer yaratılmasını sağlayacağının, rekabetçiliği artıracağının ve iklim taahhütlerini destekleyeceğinin altını çizdi.

Son olarak Rippel, çelik sektörünün bu geçişe destek vermeye hazır olduğunu ancak büyük ölçekli yatırımları destekleyen ve çelik ile otomotiv sektörlerinin stratejilerini birbirine entegre eden düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.