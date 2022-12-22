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Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Kasım döneminde %15,5 düştü

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:46:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları bu yılın Kasım ayında yıllık %0,6 düşüşle 141.903 adet seviyesinde yer alarak üst üste 17 ay düşüş kaydetmiş oldu. Söz konusu ayda sırasıyla %14 ve %0,9 artışların görüldüğü Almanya ve İspanya hariç İtalya’da %13,7 ve Fransa’da %7 düşüş bildirildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde yeni ticari araç kayıtları yıllık %15,5 düşüşle 1,46 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde İspanya’da %19,2, Fransa’da %18,1, Almanya’da %12,8 ve İtalya’da %10,7 ile sert düşüşler görüldü.


Etiketler: Fransa Almanya İspanya İtalya Avrupa Birliği Otomotiv 

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