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Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %17,6 azaldı

Çarşamba, 26 Ekim 2022 10:25:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %6,6 düşüşle 133.873 adet seviyesinde yer alarak üst üste 15 ay düşüş kaydetmiş oldu. Söz konusu ayda, %0,1 artış gösteren İspanya hariç Fransa %11, İtalya %10,7 ve Almanya %3,1 düşüş bildirdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yeni ticari araç kayıtları yıllık %17,6 düşüşle yaklaşık 1,2 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde, %23 ile başta İspanya olmak üzere tüm başlıca piyasalarda sert düşüşler görüldü.


Etiketler: Almanya Fransa İspanya İtalya Avrupa Birliği Otomotiv 

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