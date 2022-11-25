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Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %16,8 azaldı

Cuma, 25 Kasım 2022 09:53:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %8,5 düşüşle 132.360 adet seviyesinde yer alarak üst üste 16 ay düşüş kaydetmiş oldu. Söz konusu ayda %1,2 artış görülen İspanya hariç Almanya %12,4, Fransa %5,3 ve İtalya %3,9 düşüş bildirdi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde yeni ticari araç kayıtları yıllık %16,8 düşüşle 1,3 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde İspanya’da %20,9, Fransa’da %19,1, Almanya’da %15,4 ve İtalya’da %10,4 ile sert düşüşler görüldü.


Etiketler: İtalya Fransa İspanya Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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