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Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %18,8 azaldı

Cuma, 23 Eylül 2022 11:15:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları Temmuz ayında kaydedilen %17,4 düşüşün ardından bu yılın Ağustos ayında %8 düşerek üst üste 14 ay düşüş kaydetmiş oldu. Söz konusu ayda, %11,5 artış gösteren İspanya hariç diğer tüm başlıca piyasalar düşüş bildirdi.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, yeni ticari araç kayıtları yıllık %18,8 düşüşle 1 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde, İspanya’da %25,2, Fransa’da %21,5, Almanya’da %17,1 ve İtalya’da %11,1 düşüş görüldü.


Etiketler: İtalya Almanya İspanya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

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