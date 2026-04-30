Avrupa’da ticari araç kayıtları 2026’nın birinci çeyreğinde %4,2 arttı

Perşembe, 30 Nisan 2026 12:29:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın birinci çeyreğinde AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %4,2 artışla 453.378 adet seviyesinde yer aldı.

AB’de kamyon kayıtları %10,6 artışla 81.766 adede yükseldi. Bu artış, çoğunlukla ağır kamyon satışlarında görülen %12,6’lık artıştan kaynaklanırken, orta ağırlıkta kamyon satışları ise %0,7 ile daha sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde çoğu AB ülkesinde kamyon kayıtları artış gösterirken, en büyük artışlar %32,8 ile Polonya, %17,1 ile İspanya ve %6,9 ile Almanya’da kaydedildi. Fransa’da ise %1,4 düşüş görüldü.

Bununla birlikte otobüs kayıtları yıllık %24,5 artışla 10.964 adet oldu.


