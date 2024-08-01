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Avrupa’da ticari araç kayıtları ilk altı ayda %12,9 yükseldi

Perşembe, 01 Ağustos 2024 11:21:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları 2024 yılının ilk yarısında yıllık %12,9 artışla 1.044.074 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken en büyük artışlar %21,7 ile İspanya, %10,5 ile İtalya, %8,1 ile Almanya ve %5,5 ile Fransa’da kaydedildi.

AB’de otobüs kayıtları da 2024’ün ilk yarısında güçlü bir başlangıç yaparak %28,6 artış ile 20.370 adet seviyesine çıktı. İtalya %44,6 artışla 3.481 adet otobüs satarak diğer ülkelerin önüne geçerken Almanya %17,8 ve Fransa %2,3 artış kaydetti.


Etiketler: Fransa Almanya İspanya İtalya Avrupa Birliği Otomotiv 

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