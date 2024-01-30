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Avrupa’da ticari araç kayıtları 2023 yılında %14,9 yükseldi

Salı, 30 Ocak 2024 11:27:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları 2023 yılında yıllık %14,9 artışla 1.846.580 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde neredeyse tüm AB ülkelerinde kamyon kayıtları artış gösterirken en büyük artışlar %24,4 ile Almanya, %22,3 ile İspanya, %11,4 ile İtalya, %11,3 ile Fransa ve %1,7 ile Polonya’da kaydedildi.

AB’de otobüs kayıtları da 2023’te güçlü bir şekilde arttı ve %19,4 ile 32.593 adet seviyesine çıktı. Fransa %4,1 artışla 6.125 adet otobüs satarak diğer ülkelerin önüne geçerken İtalya %56,2 ve Almanya %12,5 artış kaydetti.


Etiketler: İtalya İspanya Almanya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

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