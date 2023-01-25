Avrupa’da ticari araç kayıtları 2022 yılında %14,6 düştü

Çarşamba, 25 Ocak 2023 11:26:11 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5,1 düşüşle 148.149 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda sırasıyla %14,2 ve %8,3 düşüşün görüldüğü Fransa ve İtalya hariç İspanya’da %15,2 ve Almanya’da %8,4 artış bildirildi.

Yılın tamamında yeni ticari araç kayıtları yıllık %14,6 düşüşle 1,61 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde Fransa’da %17,7, İspanya’da %16,7, Almanya’da %11 ve İtalya’da %10,5 ile çift haneli düşüşler görüldü.