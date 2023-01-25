﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa’da ticari araç kayıtları 2022 yılında %14,6 düştü

Çarşamba, 25 Ocak 2023 11:26:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %5,1 düşüşle 148.149 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda sırasıyla %14,2 ve %8,3 düşüşün görüldüğü Fransa ve İtalya hariç İspanya’da %15,2 ve Almanya’da %8,4 artış bildirildi.

Yılın tamamında yeni ticari araç kayıtları yıllık %14,6 düşüşle 1,61 milyon adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde Fransa’da %17,7, İspanya’da %16,7, Almanya’da %11 ve İtalya’da %10,5 ile çift haneli düşüşler görüldü.


Etiketler: İspanya İtalya Almanya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2022 yılında %4,6 azaldı

18 Oca | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Kasım döneminde %15,5 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Kasım döneminde %6,1 azaldı

21 Ara | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %16,8 azaldı

25 Kas | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %8,1 düştü

22 Kas | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Eylül döneminde %17,6 azaldı

26 Eki | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %18,8 azaldı

23 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ağustos döneminde %11,9 azaldı

16 Eyl | Çelik Haberler

Avrupa’da ticari araç kayıtları Ocak-Haziran döneminde %20,3 düştü

27 Tem | Çelik Haberler

Avrupa ticari araç kayıtları ocak-kasım döneminde %2,2 arttı

25 Ara | Çelik Haberler