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Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Nisan döneminde %42,1 arttı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 10:29:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Nisan ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %179,2 artarak 171.283 adede yükseldi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayı Corona virüse bağlı kısıtlamaların getirildiği ilk tam ay olduğundan, geçen yılın düşük satış tabanı bu artışın başlıca nedeni oldu.

Nisan ayında, AB ülkelerindeki dört büyük pazar iki veya üç haneli artışlar kaydetti. En büyük artışlar, %642,3 ile İtalya, %547,3 ile İspanya, %412,9 ile Fransa ve %60 ile Almanya’da kaydedildi.

Bu yılın ilk dört ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %42,1 artışla 673.179 adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde, yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda İtalya’da %75,1, Fransa’da %62,9, İspanya’da %43,8 ve Almanya’da %15,1 artış gösterdi.


Etiketler: otomotiv  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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