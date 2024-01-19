İsveçli H2 Green Steel Alman otomobil üreticisine sıfıra yakın karbon salımlı çelik tedarik edecek

Cuma, 19 Ocak 2024 12:06:49 (GMT+3) | İstanbul

İsveç merkezli H2 Green Steel Alman otomobil üreticisi KIRCHHOFF Automotive’e sıfıra yakın karbon salımlı çelik tedarik etmek üzere 130 milyon € değerinde 7 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Yeşil çelik H2 Green Steel’in Boden tesisinde üretilecek ve 2027 yılından itibaren KIRCHHOFF Automotive’in Avrupa’da bulunan tesislerine teslim edilecek. KIRCHHOFF Automotive H2 Green Steel ile iş birliği yaparak tedarik zincirini karbondan arındırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yönelik önemli bir adım atmış oldu.

Ayrıca şirketler KIRCHHOFF’un hurda tonajının en az %30’unu geri dönüşüm için H2 Green Steel’in Boden’de bulunun elektrik ark ocaklarına göndermeyi amaçlayan bir döngüsellik girişimi üzerinde de birlikte çalışacak.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket 2026 yılı itibarıyla Alman otomobil üreticisi Porsche AG’ye de karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek.