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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Ekim döneminde %16,7 yükseldi

Salı, 21 Kasım 2023 10:19:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %14,6 artışla 855.484 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Fransa’da %21,9, İtalya’da %20, İspanya’da %18,1 ve Almanya’da %4,9 artış görüldü.

Bu yılın ilk on ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %16,7 artarak yaklaşık 9 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İtalya yıllık %20,4, İspanya yıllık %18,5, Fransa yıllık %16,5 ve Almanya yıllık %13,5 artış bildirdi.


Etiketler: İtalya Almanya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

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