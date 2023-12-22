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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Kasım döneminde %15,7 yükseldi

Cuma, 22 Aralık 2023 12:02:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Kasım ayında yıllık %6,7 artışla 885.580 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İtalya’da %16,2, Fransa’da %14 artış görülürken Almanya piyasası %5,7 geriledi.

Bu yılın ilk on bir ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %15,7 artarak yaklaşık 10 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde İtalya yıllık %20, İspanya yıllık %17,3, Fransa yıllık %16,2 ve Almanya yıllık %11,4 artış bildirdi.


Etiketler: İtalya Fransa Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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