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Avrupa’da yeni araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %11,2 arttı

Perşembe, 28 Mart 2024 11:03:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Şubat ayında yıllık %10,1 artışla 883.608 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya’da sırasıyla %13, %12,8, %9,9 ve %5,4 artış gözlendi.

Bu yılın ilk iki ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %11,2 artarak yaklaşık 1,7 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Almanya yıllık %11,8, İtalya yıllık %11,7, Fransa yıllık %11,2 ve İspanya yıllık %8,7 artış bildirdi.


Etiketler: Almanya İtalya Fransa Avrupa Birliği Otomotiv 

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