Benteler’in otomotiv birimi ArcelorMittal’in geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çeliğini kullanacak

Çarşamba, 06 Aralık 2023 11:20:29 (GMT+3) | İstanbul

Avusturya merkezli Benteler Group otomotiv biriminin Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ile karbon emisyonunu azaltmaya yönelik sürdürülebilirlik projeler geliştirmek ve şasi ile yapısal parçaların üretiminde ArcelorMittal’in geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir şekilde üretilen XCarb® çeliğini kullanmak için mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Söz konusu anlaşma Benteler’in karbonu azaltılmış ürün portföyünü genişletme hedefinin bir parçası.

XCarb® çeliği diğer çelik türlerine kıyasla karbon emisyonunu neredeyse %70 oranında azaltabiliyor.

Şirketin çelik/boru birimi Lingen tesisinde müşterileri için yeşil çelik üretiyor olsa da üretim hacmi grubun tamamının ihtiyacını karşılamak için yeterli değil.

Benteler 2050 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi, şirketin çelik/boru birimi ise artan enerji verimliliği, yeşil elektrik ve karbonu azaltılmış ürünler yoluyla 2045’e kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor.