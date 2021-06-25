Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %43,9 arttı

Cuma, 25 Haziran 2021 10:30:17 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Mayıs ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %51,3 artarak 165.363 adede yükseldi. Corona virüsüyle ilgili kısıtlamalara bağlı olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen düşük satış tabanı bu artışın başlıca nedeni oldu.

Mayıs ayında, AB ülkelerindeki dört büyük pazar da iki haneli artışlar kaydetti. En büyük artış, %89,6 ile İspanya’da görülürken, %51,3 ile İtalya, %46,4 ile Almanya ve %28,4 ile Fransa’da da artış kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %43,9 artışla 838.941 adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde, yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda İtalya’da %69,5, Fransa’da %55,2, İspanya’da %51,2 ve Almanya’da %20,3 artış gösterdi.