﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Avrupa ticari araç kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %43,9 arttı

Cuma, 25 Haziran 2021 10:30:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre, bu yılın Mayıs ayında AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda %51,3 artarak 165.363 adede yükseldi. Corona virüsüyle ilgili kısıtlamalara bağlı olarak geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen düşük satış tabanı bu artışın başlıca nedeni oldu.

Mayıs ayında, AB ülkelerindeki dört büyük pazar da iki haneli artışlar kaydetti. En büyük artış, %89,6 ile İspanya’da görülürken, %51,3 ile İtalya, %46,4 ile Almanya ve %28,4 ile Fransa’da da artış kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında ise, AB ülkelerinde yeni ticari araç kayıtları yıllık %43,9 artışla 838.941 adet olarak kaydedildi. Aynı dönemde, yeni ticari araç kayıtları yıllık bazda İtalya’da %69,5, Fransa’da %55,2, İspanya’da %51,2 ve Almanya’da %20,3 artış gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  otomotiv  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Haz

Thyssenkrupp çelik birimini bir rakiple birleştirme fikrine açık
25  Haz

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mayıs ayında %47,6 arttı
23  Haz

Türk yatırımcı Liepajas Metalurgs’da üretimi yeniden başlatacak
17  Haz

AB’nin yeni otomobil kayıtları Ocak-Mayıs döneminde %29,5 arttı
14  Haz

ACEA: AB koruma önlemlerini uzatmayı önererek otomotiv sektörünün çıkarlarını göz ardı ediyor