 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa...

Avrupa sanayisi Türkiye’deki gemi söküm tesislerinin AB listesinden çıkarılmasını istiyor

Perşembe, 21 Mayıs 2026 11:13:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Recycling Europe ve Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu NGO Shipbreaking Platform, Avrupa Komisyonuna AB dışındaki gemi geri dönüşüm tesislerine yönelik kuralların sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği kapsamındaki teknik rehberin gözden geçirilmesi sürecinde küresel gemi geri dönüşüm sektöründeki “çifte standartların” ortadan kaldırılması isteniyor.

Türk gemi söküm tesislerinin listeden çıkarılması talep edildi

Temel taleplerden biri, çevresel ve operasyonel standartlar iyileştirilene kadar Türkiye’deki gemi söküm tesislerinin AB onaylı geri dönüşüm listesinden çıkarılması oldu. Özellikle Aliağa bölgesindeki gemi söküm tesislerine ilişkin endişeler dile getirildi.

Türkiye gemi söküm sektörünün, “yüksek riskli” olarak tanımlanan durumlara rağmen bazı çevresel izin ve lisans gerekliliklerinden muaf tutulduğuna dikkat çekildi.

Çevre ve iş güvenliği endişeleri öne çıktı

Söz konusu üç kuruluş, üçüncü ülkelerdeki denetim ve izin sistemlerinin daha zayıf oluşunun AB’deki denetimlerde tespit edilen operasyonel eksikliklerin temel nedenlerinden biri olduğunu savundu. Bunlar arasında Türkiye ve Hindistan’daki tesislerde yetersiz atık yönetimi uygulamaları ve güvensiz çalışma koşullarının bulunduğu belirtildi.

Öte yandan üçüncü ülkelerdeki tesislerin Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve açık şekilde tanımlanmış işletme izinleri dahil olmak üzere AB’de uygulanan standartlarla eş değer çevresel ve operasyonel standartlara tabi olması gerektiği vurgulandı.

Sahile çekme yöntemine yasak çağrısı

Bununla birlikte gemi söküm faaliyetlerinde kullanılan sahile çekme ve karaya çıkarma yöntemlerinin açık şekilde yasaklanması istendi. Yalnızca söküm süreci boyunca tam kontrol sağlayabilen tesislerin AB yetkilendirmesine hak kazanabilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca AB onaylı geri dönüşüm listesine tesis eklenmesi veya listeden çıkarılması süreçlerine yönelik şeffaf bir çerçeve oluşturulması talep edildi. Bu sistem kapsamında AB kurallarına uymadığı tespit edilen tesislerin geçici olarak askıya alınabilmesi de önerildi.

Çelik işleme tesisleri de denetim kapsamına alınmalı

Avrupa Komisyonundan denetimlerin yalnızca gemi söküm tesisleriyle sınırlı tutulmaması, aynı zamanda ikincil hammaddeleri işleyen haddehaneler ve işleme tesislerini de kapsaması talep edildi. EUROFER, bu tesislerin de AB’de uygulanan çevresel performans standartlarına eş değer kurallara uyması gerektiğinin altını çizdi.

“Çifte standart” eleştirisi

NGO Shipbreaking Platform İdari Yöneticisi Ingvild Jenssen, AB üyesi ülkeler ile üçüncü ülkeler arasındaki izin ve denetim sistemlerindeki farklılıkların sektörde çifte standartların sürmesine yol açtığını söyledi. Recycling Europe Politika Danışmanı Isabelle Radovan, revizyon sürecini Avrupa gemi geri dönüşüm sektörünü güçlendirmek ve küresel çevre standartlarını iyileştirmek açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirdi. EUROFER Paslanmaz Çelik, Vasıflı Çelikler ve Hammaddelerden Sorumlu Direktör Aurelio Braconi ise AB atık sevkiyatı ve çevre politikalarıyla uyumlu şekilde işleme tesisleri için çevresel eş değerlik gerekliliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak üç kuruluş da, Türkiye’deki bazı tesislerde mevcut koşulların AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği’nin güvenilirliğini ve hedeflerini zayıflattığını savunarak komisyonu daha sıkı ve tutarlı önlemler almaya çağırdı.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Agora Industry: Avrupa’da yeşil çelik talebine otomotiv sektörü yön verebilir

22 May | Çelik Haberler

UNESID: AB ile İngiltere arasında açık ve dengeli çelik ticareti korunmalı

18 May | Çelik Haberler

AB çelik sektörü SKDM kapsamında üçüncü ülkelere yönelik karbon fiyatı kurallarının sıkılaştırılmasını istiyor

15 May | Çelik Haberler

AB’li milletvekilleri savaştan kaynaklı zorluklar sebebiyle Ukrayna’ya SKDM için özel muamele gösterilmesini istiyor

14 May | Çelik Haberler

Acerinox’un net kârı ve satış geliri 2026’nın ilk çeyreğinde düştü

12 May | Çelik Haberler

Giuseppe Pasini: Elektrik, İtalya’da sanayi ve hanehalkı için ulusal bir acil durum haline geliyor

11 May | Röportaj

EUROFER, Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında menşe kurallarının sıkılaştırılmasını talep ediyor

06 May | Çelik Haberler

Alman geri dönüşüm birlikleri cansız talep karşısında 2025 hurda dengesini açıkladı

05 May | Çelik Haberler

EUROFER öncülüğündeki koalisyon AB sanayisinin korunması için SKDM kapsamının genişletilmesini istiyor

05 May | Çelik Haberler

AB enerji yoğun sektörler için elektrik desteğini %70’e çıkarıyor

30 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis