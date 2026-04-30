AB enerji yoğun sektörler için elektrik desteğini %70’e çıkarıyor

Avrupa Komisyonu, Orta Doğu krizinin ekonomik sonuçlarından etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla yeni bir geçici devlet yardımı çerçevesini kabul ettiğini duyurdu.

Orta Doğu Krizi Geçici Devlet Yardımı Çerçevesi (METSAF) olarak adlandırılan düzenlemenin 31 Aralık 2026’ya kadar yürürlükte kalacağı, aynı zamanda hedefli ve sınırlı süreli destek sağlayacağı bildirildi.

Elektrik tazminatı desteği artırıldı

Çerçevenin en önemli unsurlarından birinin enerji yoğun sektörlere yönelik elektrik fiyatı tazminatının artırılması oldu.

METSAF’ın üye ülkelerin, Temiz Sanayi Anlaşması Devlet Yardımı Çerçevesi kapsamında onaylanan elektrik fiyatı tazminat programlarına yönelik destek oranını ek karbonsuzlaşma taahhütleri gerekmeden uygun elektrik tüketim maliyetleri için %50’den %70’e çıkarabileceği ifade edildi.

Ayrıca şirketlerin yakıt tüketim tahminlerine dayalı olarak sektör referansları üzerinden 50.000€’ya kadar destek almasını sağlayan basitleştirilmiş bir mekanizmanın da devreye alındığı dile getirildi.

Bununla birlikte yeni çerçevenin, AB Emisyon Ticaret Sistemi devlet yardımı kılavuzları kapsamında verilen yardımlarla kısmen birlikte kullanılabileceği aktarıldı. Şirketlerin, toplam yardımın yarısına kadar farklı destek mekanizmalarını birleştirebileceği ve böylece yardımların genel etkinliğini artırabileceği vurgulandı.

Çelik sektörü esnekliği olumlu karşıladı

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), yeni çerçevenin enerji yoğun sektörler için önemli bir esneklik sağladığını ve düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. WV Stahl CEO’su Kerstin Maria Rippel, elektrik fiyatı tazminat mekanizmalarının sanayi elektrik fiyatlandırma sistemleriyle birlikte kullanılabilmesinin önemli bir iyileşme olduğunu ifade etti. Ancak federasyon, somut maliyet düşüşü sağlanabilmesi için düzenlemenin ulusal düzeyde hızlı şekilde uygulanmasının kritik olduğuna dikkat çekti.

Yapısal enerji maliyeti sorunu devam ediyor

Buna rağmen WV Stahl, yüksek elektrik maliyetlerinin geçici değil yapısal bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti. Kısa vadeli desteklerin tek başına rekabet gücünü yeniden tesis etmek veya uzun vadeli yatırımları desteklemek için yeterli olmayacağının altını çizdi.

Federasyon, destek mekanizmalarının tam olarak birleştirilebilmesi ve toplam elektrik tüketiminin daha geniş kapsamda desteklenmesi gibi kalıcı politika adımları çağrısında bulundu. Ayrıca tüm vergi, harç ve şebeke maliyetlerini kapsayan 50 €/MWh seviyesinden rekabetçi bir sanayi elektriği fiyatının sağlanmasının, hem rekabet gücünün korunması hem de düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş için kritik olduğunu kaydetti.