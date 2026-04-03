AISI, 232. Madde çelik vergilerinin etkinliğini ve kalıcılığını korumaya yönelik adımları memnuniyetle karşıladı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, bugün ABD Başkanı Trump tarafından 232. Madde kapsamındaki çelik vergilerinin etkinliğinin ve kalıcılığının sürdürülmesini sağlamak amacıyla atılan adımları memnuniyetle karşıladı.

232. Madde kapsamındaki vergiler, Trump’ın ilk başkanlık döneminde 18 Mart 2018 tarihinde çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 seviyesinde uygulanmaya başlanmıştı. 1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası’nın 232. Maddesi kapsamında şekillendirilen söz konusu ticaret önlemleri ABD çelik ve alüminyum sektörlerini ABD’nin ulusal güvenliği açısından tehdit olarak değerlendirilen ithalata karşı korumak amacıyla tasarlanmıştı. Başta Çin olmak üzere düşük fiyatlı çelikte küresel kapasite fazlasına ilişkin süregelen sorunlar nedeniyle Trump, 4 Haziran 2025 tarihinde ithalat vergilerini iki katına çıkararak %50 seviyesine yükseltmişti.

Dempsey konuya ilişkin açıklamasında, “AISI, çelik boru da dahil olmak üzere tüm haddelenmiş ürünlere uygulanan %50 oranındaki vergilerden tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak için Başkan Trump tarafından bugün atılan kararlı adımı takdirle karşılıyor. Ayrıca kritik çelik türevi ürünlere vergi uygulanmasına yönelik sürecin sadeleştirilmesi için bugün atılan adımları da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önlemler, vergi programının etkili ve verimli şekilde işlemesini sağlayacak ve yabancı sübvansiyonlar ile ticareti bozucu diğer uygulamalar nedeniyle büyümeye devam eden küresel çelik kapasite fazlasının olumsuz etkilerini ele almak açısından halen kritik önem taşıyan 232. Madde kapsamındaki vergilerin uzun vadeli kalıcılığını güvence altına alacaktır,” ifadelerini kullandı.

Dempsey, “AISI, ülkemizin ulusal ve ekonomik güvenliği açısından büyük önem taşıyan ABD çelik sektörüne verdiği güçlü ve sarsılmaz destek için Başkan Trump’a teşekkür ediyor. Bugünkü önlemler çelik vergi programının bütünlüğünün korunmasına, yurt içi kapasitenin muhafaza edilmesine ve ABD’de çelik üretimi ile çelik kullanan imalat sanayine yönelik ilave yatırımların teşvik edilmesine yardımcı olacaktır. AISI, bugünkü açıklamayı desteklemekte olup Amerikalı çelik işçileri ve üreticileri için eşit rekabet koşulları sağlayacak etkili çözümler geliştirmeye devam etmek üzere Trump yönetimi ve diğer sektör paydaşlarıyla birlikte çalışmaya hazırdır,” dedi.