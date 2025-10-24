AB, Rusya’nın enerji, finans ve ticaret sektörlerini hedef alan 19. yaptırım paketini onayladı

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketini kabul ettiğini ve enerji, finans, ticaret ve hizmet sektörlerindeki ekonomik kısıtlamaları genişlettiğini duyurdu.

Yaptırımların atlatılmasının önlenmesi amacıyla Belarus’a da benzer kısıtlamalar getirildiği bildirildi.

Enerji sektörü: LNG yasağı

19. yaptırım paketinin en dikkat çeken kısımlarından biri Rusya’dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatına getirilen yasak oldu. Bu doğrultuda:

Uzun vadeli sözleşmeler 2027 yılına kadar sona erecek.

Kısa vadeli sözleşmeler ise yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki altı ay içerisinde yasaklanacak.

AB ayrıca petrol şirketleri Rosneft ve Gazprom Neft üzerindeki mevcut yasakları sıkılaştırırken, Tataristan merkezli bir petrol grubunu da listeye ekledi.

Yeni yaptırımlar, kısıtlamaları dolaylı yoldan ihlal eden üçüncü ülke şirketlerini de kapsıyor. Bu kapsamda Çin merkezli iki petrol rafinerisi ve bir petrol satıcısı, Rusya’dan ham petrolü satın aldıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildi.

Bununla birlikte petrol fiyatlarına getirilen tavanı aşmak için kullanılan “gölge filo” da yaptırım paketinin kapsamında alındı. Litasco Middle East DMCC gibi şirketlere ve Rus gemilerine sahte bayrak veren gemi sicillerine de yaptırım getirildi.

Liman erişim yasağına 117 gemi daha eklendi ve böylelikle toplam sayı 557 adede ulaştı. Bu gemiler arasında Rus askeri malları veya Ukrayna’dan çalınan tahılları taşıyan tankerler de bulunuyor. AB ayrıca gölge filolardaki gemilerin reasüransına da yasak getirdi.

Finans sektörü: yeni yasaklar ve dijital ödeme kısıtlamaları

AB geniş kapsamlı finansal kısıtlamalar getirdi. Tacikistan, Kırgızistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong’dan sekiz yabancı banka ve tüccar, Rus bankaları Istina, Zemsky Bank, Absolut Bank, MTS Bank ve Alfa-Bank’ın yanı sıra Belarus ve Kazakistan’daki dört bankaya işlem yasağı getirildi.

AB’li şirketlerin Rus Ulusal Kart Ödeme Sistemi ve Hızlı Ödeme Sistemi ile işlem yapması yasaklandı.

Ayrıca AB, Rusya’da savunma sanayi ve yüksek teknolojiyle bağlantılı dokuz özel ekonomik bölge ile ticari ilişkileri kısıtladı.

Ticaret ve sanayi sektörleri: kısıtlamalar genişletildi

Ticaretle ilgili önlemlerde Rusya savunma sanayisini destekleyen 45 yeni şirket hedef alındı. Bu şirketlerin 12’si Çin’de, 3’ü Hindistan’da ve 2’si Tayland’da olmak üzere üçüncü ülkelerde yer alıyor.

Öte yandan kısıtlamalar, CNC takım tezgâhları, mikroelektronikler, insansız hava aracı parçaları, alaşımlar ve kimyasallar gibi çift kullanımlı malzemeleri de kapsamaya başladı. AB ayrıca kauçuk ürünleri, lastikler ve inşaat malzemelerinin ihracatını ve asiklik hidrokarbonların ithalatını yasakladı.

Konsey, AB’nin Moskova üzerindeki baskıyı sürdürmek ve üçüncü ülkeler aracılığıyla yaptırımların atlatılmasını önlemek için gerektiğinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.