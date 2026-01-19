AB-Mercosur ticaret anlaşması ekonomik bağları derinleştirecek

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre Avrupa Birliği ile Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) üyesi dört ülke olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay, ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlayan bir ticaret anlaşmasına vardı.

AB, 2024’te 57 milyar € ile Mercosur’un mal ticaretinde ikinci büyük ticaret ortağı oldu. Hizmet ticaretinde AB, Mercosur’un toplam ticaretinin yaklaşık dörtte birini oluştururken, AB’nin bölgeye yönelik hizmet ihracatı 2023’te 29 milyar €’ya ulaştı.

Pazar erişimi ve gümrük vergilerinde indirim

AB-Mercosur ticaret anlaşması, taraflar arasında ticarete konu olan ürünlerdeki yüksek gümrük vergilerini kaldırmayı veya önemli ölçüde azaltmayı amaçlıyor. Bu sayede AB’li ihracatçıların yılda 4 milyar €’nun üzerinde gümrük vergisi tasarrufu sağlaması, ticaret maliyetlerinin düşürülmesi ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Yeni AB-Mercosur ticaret anlaşmasının temel hedefleri:

İkili ticaret ve yatırımları artırmak, özellikle KOBİ’ler için gümrük vergileri ve vergi dışı engelleri azaltmak,

Daha güçlü ve kapsayıcı kurallarla ticaret ve yatırımlar için daha istikrarlı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturmak,

Ortak değerleri ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek; işçi haklarını güçlendirmek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, çevrenin korunmasını sağlamak ve sorumlu iş uygulamalarını desteklemek.

Anlaşmanın hem AB hem de Mercosur için kazan-kazan niteliğinde olduğu; büyüme, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma açısından yeni fırsatlar yaratacağı belirtiliyor. Ayrıca hammaddelere sürdürülebilir erişimi güvence altına alarak ekonomik güvenliği güçlendirmesi ve AB sanayisinin ihtiyaç duyduğu kritik hammaddelere erişimi desteklemesi bekleniyor.

Stratejik hedefler

AB-Mercosur ortaklık anlaşması; ekonomik bağları derinleştiren, sürdürülebilir büyümeyi destekleyen ve küresel iş birliğini güçlendiren bir araç olarak konumlandırılıyor. Anlaşmanın aynı zamanda AB’nin, ekonomik ortaklıkları çeşitlendirme ve uluslararası ticaret ağlarında dayanıklılığı artırma hedefleriyle de uyumlu olduğu vurgulanıyor.