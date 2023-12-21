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Avrupa Komisyonu yeşil çelik üretimi için Almanya merkezli SHS’ye verilecek 2,6 milyar €’luk finansmanı onayladı

Perşembe, 21 Aralık 2023 14:47:52 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Komisyonu Almanya’nın Saarland eyaletinin karbondan arındırılmasını desteklemek için Stahl-Holding-Saar’a (SHS) verilmesi planlanan toplam 2,6 milyar €’luk finansmanı onayladı.

AB Hidrojen Stratejisi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Yeşil Mutabakat Sanayi Planı kapsamında onaylanan finansman, SHS’nin üç bağlı kuruluşu uzun mamul üreticisi Saarstahl, levha üreticisi Dillinger Hütte ve ortak pik demir tesisi Rogesa’ya verilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Dillinger ve Saarstahl 2045 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak için hidrojen kullanımına, elektrikli çelik üretimine ve hurdanın geri dönüştürülmesine odaklanıyor. Doğrudan hibe olarak verilecek finansman 2026 yılından itibaren yıllık 3,05 milyon mt’a kadar yeşil çelik üretme hedefiyle Dillingen ve Völklingen’de bir doğrudan indirgeme tesisi ve iki adet elektrik ark ocağı inşa etmek için kullanılacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

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