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Avrupa Komisyonu ve IndustriAll’dan ABD’nin çelik vergilerine tepki

Çarşamba, 12 Şubat 2025 14:14:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu ve Avrupa ticaret sendikası IndustriAll Europe, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatı için açıkladığı %25 oranındaki ek vergilere tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, ABD’nin AB çıkışlı çelik ile alüminyuma vergi getirme kararından derin bir üzüntü duyduğunu ve vergilerin hem tüketiciler hem de ticaret için olumsuz olduğunu dile getirdi. Von der Leyen, haksız vergilerin karşı önlemlere yol açacağını ve AB’nin kendi çıkarlarını, işçilerini, işletmelerini ve tüketicilerini korumak üzere gerekli yanıtı vereceğini vurguladı.

Öte yandan IndustriAll, Avrupa çelik sektörünün ciddi bir baskı altında olduğunu, üretim tesislerinin kapatıldığını, üretimin düşürüldüğünü ve istihdamın azaldığını ifade etti. Çelik ve alüminyum sektörlerinin enerji ve savunma gibi stratejik alanların temeli olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle AB’nin küresel kapasite fazlası ve artan ticaret savaşları karşısında yerel üreticiler için eşit şartlar yaratması gerektiğini söyledi. Küresel çelik kapasitesinin 2026 yılına kadar 630 milyon mt seviyesine çıkmasının beklendiğini belirten IndustriAll, söz konusu seviyenin AB’nin 2023 yılı ham çelik üretiminin beş katına denk geldiğinin altını çizdi. Tüm bu bilgiler ışığında sendika, haksız ticaret uygulamalarının ve hilenin önlenmesi için AB’ye kısa vadede ticari önlemleri sıkılaştırması ve kararlı şekilde uygulaması çağrısında bulundu. Ayrıca uzun vadede AB’nin, küresel kapasite fazlasının etkisini hafifletmek için 2026 yılında sona erecek mevcut koruma önlemlerini Dünya Ticaret Örgütünün kurallarını dikkate alan, daha güçlü bir vergi rejimiyle değiştirmek gibi yapısal çözümlere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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