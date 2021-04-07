Avrupa Komisyonu Türkiye’den ithal sıcak saca yönelik telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırdı

Çarşamba, 07 Nisan 2021 15:22:35 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan telafi edici vergi soruşturmasını sonlandırdığını açıkladı. Komisyon, telafi edici verginin AB’nin çıkarına olmayacağını belirtti. AB’de son zamanlar yassı mamul başta olmak üzere yaşanan arz sıkıntısı, fiyatlarda da kademeli bir artışa sebep oldu.

Söz konusu idari inceleme 12 Haziran 2020 tarihinde Avrupa Çelik Üreticileri Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine başlatılırken, birlik bu yıl 24 Mart tarihinde başvurusunu geri çekti. EUROFER, bir süredir, yerel piyasada malzeme bulmak konusunda zorlanan çelik kullanıcılarının itirazlarına rağmen ithalata yönelik daha katı ticaret önlemleri alınmasını destekliyor.

Öte yandan, komisyon, 30 Haziran tarihinde sona erecek olan koruma önlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik inceleme yapıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupalı çelik kullanıcılarından oluşan bir koalisyon, koruma önlemlerinin süresinin uzatılma olasılığı, çelik kullanıcılarının şu anda karşı karşıya olduğu belirsizliği ve olumsuz piyasa koşullarını artırdığından, Avrupa Komisyonu’ndan önlemlerin süresini uzatmamasını istemişti.