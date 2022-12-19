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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ukraynalı AMKR’ye finansman sağlayacak

Pazartesi, 19 Aralık 2022 16:54:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, ArcelorMittal Kryvyi Rih’in (AMKR) Ukrayna’daki faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla şirketin işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik 100 milyon $ finansman sağlayacağını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Rusya’nın ülkenin altyapısına yönelik füze saldırılarının ardından enerji tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle AMKR, tesislerinin çoğunda üretimine ara vermek zorunda kalmıştı. Şirket şu an dört yüksek fırınından birinde üretim yapıyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, “Yatırım programı kapsamında sinterleme tesisinin yenilenmesi ve eski sinterleme hattının kapatılarak yeni tesislerin inşa edilmesi amaçlanıyor. Yenileme çalışmalarıyla birlikte karbon salımı ciddi bir ölçüde azaltılacak ve tesis karbon salımında uluslararası standartlara yaklaştırılacak. Karbon salımının yıllık 800.000 mt azaltılacağı tahmin ediliyor. Sinterleme hatları yanında hava kirliliğini azaltma sistemlerine de yatırım yapılıyor. Ancak 2022-2023 yılları için planlanan yatırımın bir kısmı devam etmekte olan savaş ve çatışmaların tesise yakın bir bölgede sürmesi sebebiyle ertelendi,” ifadeleri kullanıldı.

AMKR CEO’su Mauro Longobardo bu yılın Eylül ayında şirketin Rusya’nın ülkedeki limanları kuşatması ve küresel çelik piyasasının olumsuz durumu nedeniyle tesislerini kapatmayı düşünebileceğini söylemişti.


Etiketler: Ukrayna BDT ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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