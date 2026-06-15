Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026’nın Nisan ayında %0,1 arttı

Avrupa Topluluğu İstatistik Bürosu, Eurostat tarafından yayımlanan rapora göre sanayi üretimi 2026’nın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde ve Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB) %0,1 arttı. Aynı ayda sanayi üretimi 2025 yılının Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB ülkelerinde %0,9 yükseldi.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında Nisan ayında enerji üretimi avro bölgesinde %0,4, AB bölgesinde %0,1 düştü. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5, AB bölgesinde %0,2 geriledi. Dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1 yükselirken, AB’de %0,1 azaldı. Aynı ayda dayanıklı olmayan tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,7, AB’de %0,9 arttı. Ara malların üretimi ise avro bölgesinde %0,8, AB ülkelerinde %0,7 artış gösterdi.

Söz konusu ayda aylık bazda en yüksek artışlar %5,2 ile Malta, %3,4 ile İsveç ve %1,6 ile Hollanda’da görülürken, en büyük düşüşler %4,6 ile Bulgaristan, %3,5 ile Yunanistan ve %3,4 ile Polonya’da kaydedildi.

2025 yılının Nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın aynı ayında enerji üretimi avro bölgesinde %1,6, AB ülkelerinde %1,5 arttı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,6, AB ülkelerinde %1 arttı. Dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %4, AB ülkelerinde %3,7 geriledi. Nisan ayında dayanıklı olmayan tüketim malları yıllık bazda avro bölgesinde %5,1, AB bölgesinde %3,1 düşüş gösterirken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde ve AB ülkelerinde %3,4 büyüme kaydetti.

Bahsi geçen ayda yıllık bazda en yüksek artışlar %12,2 ile Danimarka, %7,4 ile Litvanya ve %7,3 ile Malta’da kaydedilirken, en büyük düşüşler %6,1 ile Lüksemburg, %4,2 ile Bulgaristan ve İrlanda ile %3,9 ile Estonya’da görüldü.