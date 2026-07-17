Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi 2026’nın ikinci çeyreğinde düşüş kaydetti

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam kömür üretimi birinci çeyreğe kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla %3,3 düşüşle 3,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, toplam kok üretimi çeyreklik bazda %10,6 ve yıllık %5,6 düşüşle 670.000 mt seviyesine kaydedildi. JSW’nin ikinci çeyrek koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,76 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %0,7 ve yıllık %2,1 düşüş gösterdi.

Aynı çeyrekte şirketin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %1 artış ve yıllık %1 düşüşle 2,97 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %10,4 ve yıllık %6,7 düşüşle 690.000 mt seviyesinde kaydedildi. JSW’nin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,41 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %3,2 ve yıllık %8 düşüş kaydetmiş oldu. Öte yandan şirketin söz konusu çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %12,4 ve yıllık %7,1 düşüşle 920.000 mt seviyesinde yer aldı.