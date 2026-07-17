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Polonya merkezli JSW’nin kömür ve kok üretimi 2026’nın ikinci çeyreğinde düşüş kaydetti

Cuma, 17 Temmuz 2026 14:24:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam kömür üretimi birinci çeyreğe kıyasla %0,3 ve bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla %3,3 düşüşle 3,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, toplam kok üretimi çeyreklik bazda %10,6 ve yıllık %5,6 düşüşle 670.000 mt seviyesine kaydedildi. JSW’nin ikinci çeyrek koklaşabilir taş kömürü üretimi 2,76 milyon mt seviyesinde yer alarak bir önceki çeyreğe kıyasla %0,7 ve yıllık %2,1 düşüş gösterdi.

Aynı çeyrekte şirketin toplam kömür satışları çeyreklik bazda %1 artış ve yıllık %1 düşüşle 2,97 milyon mt olurken, toplam kok satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %10,4 ve yıllık %6,7 düşüşle 690.000 mt seviyesinde kaydedildi. JSW’nin toplam koklaşabilir taş kömürü satışları 2,41 milyon mt seviyesinde yer alarak çeyreklik bazda %3,2 ve yıllık %8 düşüş kaydetmiş oldu. Öte yandan şirketin söz konusu çeyrekte iç piyasaya yaptığı satışlar çeyreklik bazda %12,4 ve yıllık %7,1 düşüşle 920.000 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Üretim 

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