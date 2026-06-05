 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > SSAB...

SSAB Oxelösund’daki çelik tozu üretim kapasitesini artıracak

Cuma, 05 Haziran 2026 12:49:25 (GMT+3)   |   İstanbul

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Oxelösund’daki çelik tozu üretim tesisinin kapasitesini artırmayı planladığını açıkladı. Söz konusu yatırım, ticari ölçekte üretimin önünü açarken, şirketin hızla büyüyen eklemeli imalat pazarındaki konumunu güçlendirecek.

Proje kapsamında SSAB’nin çelik tozu üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 350 mt seviyesine çıkarılacak.

Eklemeli imalat sektöründen gelen talep artıyor

SSAB, yatırımın temel amacının yaygın olarak 3D baskı olarak bilinen eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılan yüksek performanslı metal tozlarına yönelik artan talebi karşılamak olduğunu belirtti.

Söz konusu teknoloji, savunma, otomotiv, mühendislik ve sanayi üretimi gibi sektörlerde giderek daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanıyor.

Şirkete göre eklemeli imalat, daha güçlü ve daha hafif bileşenlerin üretilmesine olanak tanırken, malzeme israfını azaltıyor ve teslim sürelerini kısaltıyor.

SSAB, ileri çelik üretimindeki onlarca yıllık deneyiminden yararlanarak eklemeli imalat uygulamaları için optimize edilmiş kendi yüksek dayanımlı çelik tozu ürün gamını geliştirdiğini açıkladı. Şirket, söz konusu çelik tozlarının hafif ve yüksek mukavemetli parçaların üretimine olanak sağladığını ve bazı uygulamalarda alüminyuma alternatif olarak kullanılabildiğini belirtti. Bunun yanı sıra söz konusu ürünlerin ilave ısıl işleme ihtiyaç duymadan kullanılabilmesi sayesinde üretim maliyetleri, teslim süreleri ve üretim riskleri azaltılabiliyor.

Tesisin inşaatına 2026 yılında başlanması planlanırken, ticari üretimin 2028 yılının ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında tesiste yaklaşık 20 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

SSAB, eklemeli imalatın prototip üretimin ötesine geçerek sanayi ölçeğindeki üretim süreçlerine daha fazla entegre olmasıyla birlikte gelişmiş çelik tozlarına yönelik talebin büyümeyi sürdüreceğini öngörüyor.


Etiketler: İsveç Avrupa Birliği Üretim SSAB 

Benzer Haber ve Analizler

HYBRIT’in fosilsiz hidrojen gazı depolama tesisi maliyetleri %40’a kadar azaltacak

18 Eki | Çelik Haberler

SSAB otomobil parçası üretiminde kullanılmak üzere fosilsiz çelik tedarik edecek

07 Mar | Çelik Haberler

SSAB ilk çeyrekte net kâr kaydetti, ikinci çeyrekte talebin güçlü olmasını bekliyor

27 Nis | Çelik Haberler

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye hurda piyasası nispeten sessiz kalırken, Asya’da fiyatlar sertçe geriledi

05 Haz | Hurda ve Hammadde

Küresel sıcak rulo sac piyasasına bakış: Sorun fiyatlar değil, talep

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Rus pik demir ihracatçıları çok yavaş talebe ve düşük hurda fiyatlarına rağmen şimdilik fiyatları koruyor

05 Haz | Hurda ve Hammadde

AB’li sıcak rulo sac alıcıları yerel piyasaya odaklanıyor, ithalat ilgisi riskler nedeniyle sınırlı

05 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 5 Haziran 2026

05 Haz | Hurda ve Hammadde

Küresel kütük piyasasına bakış: Başlıca destinasyonlarda fiyatlar sadece yüksek maliyetlerden destek bulurken, net bir ...

05 Haz | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye yerel hurda piyasası Türk lirası bazında yatay seyrediyor

05 Haz | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis