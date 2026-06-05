SSAB Oxelösund’daki çelik tozu üretim kapasitesini artıracak

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, Oxelösund’daki çelik tozu üretim tesisinin kapasitesini artırmayı planladığını açıkladı. Söz konusu yatırım, ticari ölçekte üretimin önünü açarken, şirketin hızla büyüyen eklemeli imalat pazarındaki konumunu güçlendirecek.

Proje kapsamında SSAB’nin çelik tozu üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 350 mt seviyesine çıkarılacak.

Eklemeli imalat sektöründen gelen talep artıyor

SSAB, yatırımın temel amacının yaygın olarak 3D baskı olarak bilinen eklemeli imalat teknolojilerinde kullanılan yüksek performanslı metal tozlarına yönelik artan talebi karşılamak olduğunu belirtti.

Söz konusu teknoloji, savunma, otomotiv, mühendislik ve sanayi üretimi gibi sektörlerde giderek daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanıyor.

Şirkete göre eklemeli imalat, daha güçlü ve daha hafif bileşenlerin üretilmesine olanak tanırken, malzeme israfını azaltıyor ve teslim sürelerini kısaltıyor.

SSAB, ileri çelik üretimindeki onlarca yıllık deneyiminden yararlanarak eklemeli imalat uygulamaları için optimize edilmiş kendi yüksek dayanımlı çelik tozu ürün gamını geliştirdiğini açıkladı. Şirket, söz konusu çelik tozlarının hafif ve yüksek mukavemetli parçaların üretimine olanak sağladığını ve bazı uygulamalarda alüminyuma alternatif olarak kullanılabildiğini belirtti. Bunun yanı sıra söz konusu ürünlerin ilave ısıl işleme ihtiyaç duymadan kullanılabilmesi sayesinde üretim maliyetleri, teslim süreleri ve üretim riskleri azaltılabiliyor.

Tesisin inşaatına 2026 yılında başlanması planlanırken, ticari üretimin 2028 yılının ilk çeyreğinde başlaması öngörülüyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında tesiste yaklaşık 20 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

SSAB, eklemeli imalatın prototip üretimin ötesine geçerek sanayi ölçeğindeki üretim süreçlerine daha fazla entegre olmasıyla birlikte gelişmiş çelik tozlarına yönelik talebin büyümeyi sürdüreceğini öngörüyor.