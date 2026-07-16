Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026’nın Mayıs ayında %0,2 geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,2, AB-27 ülkelerinde %0,1 düşüş kaydetti.

Sanayi üretimi Nisan ayında avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,2 yükselmişti. Mayıs ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %0,3 azaldı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %1,1, AB-27 ülkelerinde %0,4 geriledi. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı. Mayıs ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,8, AB-27 ülkelerinde %0,6 arttı. Ara malların üretimi Nisan ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,1 düşüş gösterdi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %2,2, AB-27 ülkelerinde %2 yükseldi.

Mayıs ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %2,7 ile Lüksemburg, %2,3 ile Macaristan ve %2 ile Polonya’da kaydedilirken, %5,2 ile İrlanda, %3,7 ile Malta ve %3 ile Litvanya en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %2,6, AB-27 ülkelerinde %3 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %3, AB-27 ülkelerinde %1,7 azaldı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %1,2, AB-27 ülkelerinde %1,7 yükseldi. Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %10,7, AB-27 ülkelerinde %8,1 düşerken, enerji üretimi ise avro bölgesinde %1,3, AB-27 ülkelerinde %1,6 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %6,5 ile Danimarka ve İsveç, %6,2 ile Letonya ve %5,4 ile Macaristan’da, en büyük yıllık düşüşler ise %19,7 ile İrlanda, %4,7 ile Bulgaristan ve %3 ile Estonya’da görüldü.