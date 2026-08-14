Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026'nın Haziran ayında yatay seyretti

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde değişmezken, AB-27 ülkelerinde %0,2 arttı.

Sanayi üretimi Mayıs ayında hem avro bölgesinde hem de AB-27 ülkelerinde %0,3 yükselmişti. Haziran ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayına kıyasla avro bölgesinde %0,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,6 arttı.

Aynı ayda ara malların üretimi aylık bazda avro bölgesinde %0,8 ve AB-27 ülkelerinde %0,7 gerilerken, enerji üretimi avro bölgesinde %1,5 ve AB-27 ülkelerinde %1 yükseldi. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %1,4 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 düşüş gösterdi. Dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,3 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 artarken, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %3 ve AB-27 ülkelerinde %2,5 yükseldi.

Haziran ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %5,4 ile Danimarka, %5,2 ile Hırvatistan ve %2,1 ile Litvanya ve Finlandiya'da kaydedilirken, en büyük düşüşler %10,7 ile Lüksemburg, %3,9 ile Portekiz ve %2,2 ile Estonya'da görüldü.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla ara malların üretimi avro bölgesinde %0,4 ve AB-27 ülkelerinde %1 arttı. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,9 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 yükselirken, sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,1 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 artış kaydetti. Dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %2,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,9 gerilerken, dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5 ve AB-27 ülkelerinde %0,3 düştü.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %7,7 ile Litvanya, %6,1 ile Danimarka ve %4,9 ile Polonya'da, en büyük yıllık düşüşler ise %7,9 ile Lüksemburg, %5,6 ile Romanya ve %4,6 ile Estonya'da görüldü.