Avro bölgesinde sanayi üretimi 2026'nın Temmuz ayında %0,1 geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre mevsimsel olarak düzenlenmiş sanayi üretimi bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla avro bölgesinde %0,1, AB-27 ülkelerinde %0,3 düşüş kaydetti. Sanayi üretimi Haziran ayında avro bölgesinde ve AB-27 ülkelerinde %0,1 gerilemişti. Temmuz ayında sanayi üretimi 2025 yılının aynı ayı ile karşılaştırıldığında avro bölgesinde değişmezken, AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı.

Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde aylık %0,9, AB-27 ülkelerinde %0,3 yükseldi. Sermaye mallarının üretimi avro bölgesinde %0,5, AB-27 ülkelerinde %0,3 arttı. Temmuz ayında dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %1,6, AB-27 ülkelerinde %1,3 azaldı.

Ara malların üretimi Haziran ayına kıyasla avro bölgesinde %0,3 artarken, AB-27 ülkelerinde %0,2 düşüş gösterdi. Aynı ayda enerji üretimi avro bölgesinde %0,9, AB-27 ülkelerinde %0,6 yükseldi.

Temmuz ayında verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek aylık artışlar %4,5 ile Lüksemburg, %3,9 ile Hırvatistan ve %2,6 ile İrlanda'da kaydedilirken, %4,2 ile Danimarka, %2,9 ile Bulgaristan ve %2,4 ile Litvanya en büyük düşüşleri kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında sermaye malları üretimi avro bölgesinde %1,7, AB-27 ülkelerinde %2,4 artış kaydetti. Aynı ayda dayanıklı tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde yıllık %1,2, AB-27 ülkelerinde %0,5 azaldı. Ara malların üretimi avro bölgesinde %0,3, AB-27 ülkelerinde %0,4 yükseldi.

Söz konusu ayda dayanıksız tüketim mallarının üretimi avro bölgesinde %4,5, AB-27 ülkelerinde %3,2 geriledi. Enerji üretimi ise avro bölgesinde %4, AB-27 ülkelerinde %2,5 yükseldi.

Aynı ayda verilerin toplandığı üye ülkeler arasında en yüksek yıllık artışlar %8,2 ile Hollanda, %7,2 ile Hırvatistan ve %6,5 ile Litvanya'da, en büyük yıllık düşüşler ise %6,8 ile Bulgaristan, %6,3 ile Romanya ve %5,6 ile Belçika'da görüldü.