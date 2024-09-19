Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Temmuz ayında yatay seyretti

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Temmuz ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,2 artış ve yıllık %2,4 düşüş gösterdi. Haziran ayında üretim aylık %0,3 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık yatay seyrederken yıllık %2,2 geriledi. Üretim bir önceki ay yine aylık %2,2 düşmüştü.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Temmuz ayında aylık %0,2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %4,6 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,7 ve yıllık %0,4 düşüş gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,8 ve yıllık %3,5 düşerken, kamu inşaatları da aylık yatay seyretti ve yıllık %0,2 artış kaydetti.

Haziran ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Temmuz ayında inşaat üretimi Belçika’da %7,7, Çek Cumhuriyeti’nde %6,8 ve Slovenya’da %3,2 artarken, Fransa’da %2,2, Slovakya’da %1,6 ve Hollanda’da %1,3 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Bulgaristan ve İspanya’da %2,5, Çek Cumhuriyeti’nde %2 ve Portekiz’da %1,7 artarken, Slovenya’da %12, Hollanda’da %7,8 ve İsveç’te %7,5 düşüş gösterdi.