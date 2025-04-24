Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Şubat’ta aylık %0,5 düştü

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Şubat ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,4 düşüş ve yıllık %0,3 artış gösterdi. Ocak ayında üretim aylık %0,2 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,5 düşüş ve yıllık %0,2 artış gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %0,6 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Şubat ayında aylık %1,8 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %3,6 gerilerken, kamu inşaatları aylık %0,5 ve yıllık %1,9 düşüş gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %2,2 ve yıllık %3,4 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,3 ve yıllık %2,7 geriledi.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Şubat ayında inşaat üretimi Portekiz’de %2,9, Fransa’da %1,5 ve İsveç’te %1,3 artarken, Slovenya’da %4, Almanya’da %3,2 ve Polonya’da %2,3 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Bulgaristan’da %7,4, İtalya’da %6 ve Finlandiya’da %5,5 artarken, Slovenya’da %10,8, Almanya’da %5,3 ve Macaristan’da %4,1 düşüş gösterdi.