 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avro...

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Mayıs ayında %1,7 geriledi

Salı, 22 Temmuz 2025 12:17:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mayıs ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,3 düşüş ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Nisan ayında üretim aylık %3,5 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,7 düşüş ve yıllık %4,3 artış gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %2,9 artmıştı.   

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mayıs ayında aylık %0,4 düşüş ve yıllık %5,3 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %0,5 düştü ve yıllık %3,3 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,3 düşüş ve yıllık %6,4 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,7 geriledi ve yıllık %2,9 yükseldi.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Mayıs ayında inşaat üretimi Slovenya’da %5,4, Macaristan’da %2,5 ve Çek Cumhuriyeti’nde %2,3 artarken, Almanya’da %3,9, Belçika’da %2,2 ve Hollanda’da %1,8 azaldı.   

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi İspanya’da %44,6, Çek Cumhuriyeti’nde %11,6 ve Macaristan ile Portekiz’de %5,4 artarken, Polonya’da %4,8, Almanya’da %3,4 ve Fransa’da %3,3 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mart’ta aylık %0,1 arttı

21 May | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Şubat’ta aylık %0,5 düştü

24 Nis | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ocak’ta aylık %0,2 yükseldi

21 Mar | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Aralık’ta aylık %0,6 yükseldi

21 Şub | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Kasım’da aylık %1,2 yükseldi

22 Oca | Çelik Haberler

EUROFER: Avrupa inşaat sektöründe üretim birinci çeyrekte azaldı

29 Tem | Çelik Haberler

EUROFER: Avrupa inşaat sektöründeki resesyon bu yıl da devam edecek

14 Şub | Çelik Haberler

Avrupa inşaat sektörü 2023’te daha önce beklenenden daha büyük bir resesyonla karşı karşıya kalacak

03 Kas | Çelik Haberler

EUROFER: AB inşaat sektörü üretimi 2022’de %4,8 artarak tahminlerin üzerine çıktı

05 May | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ocak ayında aylık %3,9 arttı

22 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis