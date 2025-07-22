Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Mayıs ayında %1,7 geriledi

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mayıs ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,3 düşüş ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Nisan ayında üretim aylık %3,5 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,7 düşüş ve yıllık %4,3 artış gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %2,9 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mayıs ayında aylık %0,4 düşüş ve yıllık %5,3 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %0,5 düştü ve yıllık %3,3 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,3 düşüş ve yıllık %6,4 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,7 geriledi ve yıllık %2,9 yükseldi.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Mayıs ayında inşaat üretimi Slovenya’da %5,4, Macaristan’da %2,5 ve Çek Cumhuriyeti’nde %2,3 artarken, Almanya’da %3,9, Belçika’da %2,2 ve Hollanda’da %1,8 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi İspanya’da %44,6, Çek Cumhuriyeti’nde %11,6 ve Macaristan ile Portekiz’de %5,4 artarken, Polonya’da %4,8, Almanya’da %3,4 ve Fransa’da %3,3 düşüş gösterdi.