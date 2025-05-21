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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mart’ta aylık %0,1 arttı

Çarşamba, 21 Mayıs 2025 14:36:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Mart ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,1 artış ve yıllık %0,7 düşüş gösterdi. Şubat ayında üretim aylık %1,1 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,1 artış ve yıllık %1,1 düşüş gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %1,2 düşmüştü.   

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mart ayında aylık %0,8 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %1,6 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,5 ve yıllık %0,8 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,9 artış ve yıllık %2,9 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %4,1 ve yıllık %0,8 yükseldi.   

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Mart ayında inşaat üretimi Avusturya’da %5,9, Romanya’da %4,6 ve Çek Cumhuriyeti’nde %3,5 artarken, Portekiz’de %4,3, Slovenya’da %4 ve Polonya’da %3,7 azaldı.   

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Çek Cumhuriyeti’nde %12, Bulgaristan’da %8,8 ve Avusturya’da %7,4 artarken, Slovenya’da %11,6, Belçika’da %6,6 ve İspanya’da %6 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

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