Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ocak’ta aylık %0,2 yükseldi

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,2 düşüş ve yıllık %0,2 artış gösterdi. Aralık ayında üretim aylık %0,7 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,2 arttı ve yıllık bazda değişmedi. Üretim bir önceki ay aylık %0,4 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ocak ayında aylık %1,2 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %1,5 artış kaydederken, kamu inşaatları aylık %2,8 düşüş ve yıllık %0,9 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,9 ve yıllık %1,8 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1 düşüş ve yıllık %0,9 artış kaydetti.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ocak ayında inşaat üretimi İtalya’da %5,9, Slovenya’da %2,4, Macaristan ve Slovakya’da %1,6 artarken, İsveç’te %6,1, Portekiz’de %4,1 ve Fransa’da %3,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Slovenya’da %10,7, Slovakya’da %8,5 ve Çek Cumhuriyeti’nde %8,4 artarken, Macaristan’da %9,6, Fransa’da %7,1 ve İsveç’te %6,1 düşüş gösterdi.