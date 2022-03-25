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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Ocak ayında %3,9 arttı

Cuma, 25 Mart 2022 11:58:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ocak ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %3,9 ve yıllık %4,8 artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında üretim aylık %1,2 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %3,9 ve yıllık %4,1 artış kaydetti. Üretim bir önceki ay aylık %1,5 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ocak ayında aylık %3,9 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %4,3 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,5 ve yıllık %6,1 arttı. Aynı ayda, avro bölgesinde bina inşaatları aylık %4,2 ve yıllık %3,5 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,4 ve yıllık %6,6 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Ocak ayında inşaat üretimi Polonya’da %18,4, İtalya ve Romanya’da %13,2 ve Almanya’da %12,3 artarken, Belçika’da %14,4, Slovakya’da %3,6 ve Fransa’da %2,6 düşüş kaydetti.

Aralık ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Ocak ayında Polonya’da %19, Almanya’da %10,1 ve Romanya’da %8,3 artarken, Macaristan’da %6,3, Belçika ve Hollanda’da %1,3 ve İtalya’da %0,9 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği  inşaat 

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