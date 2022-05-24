Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mart ayında değişmedi

Salı, 24 Mayıs 2022 10:24:44 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Mart ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,2 ve yıllık %4,1 artış gösterdi. Şubat ayında üretim aylık %0,8 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık bazda değişiklik göstermezken, yıllık %3,3 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %1,1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mart ayında aylık %0,2 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %4 artış gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,1 ve yıllık %4,9 arttı. Aynı ayda, avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,1 düşüş ve yıllık %3,4 artış gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,5 ve yıllık %3,3 artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında, bu yılın Mart ayında inşaat üretimi Polonya’da %27,7, Slovenya’da %12,3 ve Macaristan’da %10,5 artarken, İspanya’da %7,7, Belçika’da %2,2, Almanya’da %0,4 ve Avusturya’da %0,2 düşüş kaydetti.

Şubat ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Mart ayında Polonya’da %5,1, İsveç’te %2,4 ve Almanya’da %1,1 artarken, Slovenya’da %7,8, Macaristan’da %5,7 ve Çek Cumhuriyeti'nde %3,6 düşüş gösterdi.