Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Mart ayında aylık %0,1 yükseldi

Cuma, 24 Mayıs 2024 11:54:30 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Mart ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,1 ve yıllık %0,7 düşüş gösterdi. Şubat ayında üretim aylık %0,5 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık ve yıllık %0,1 artış gösterdi. Üretim bir önceki ay aylık %0,4 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mart ayında aylık %2,5 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %5,2 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,8 düşüş ve yıllık %2,7 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,5 ve yıllık %3,5 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,6 ve yıllık %5,4 artış kaydetti.

Şubat ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Mart ayında inşaat üretimi Romanya’da %9,1, Fransa’da %1,1 ve Belçika ile Almanya’da %1 artarken, Çek Cumhuriyeti’nde %7,8, Slovakya’da %7,6 ve Slovenya’da %7,4 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Mart ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Belçika’da %7,3, İtalya’da %3,8 ve Bulgaristan’da %3,7 artarken, Polonya’da %9,6, Slovenya’da %8,6 ve Çek Cumhuriyeti’nde %8,3 düşüş gösterdi.