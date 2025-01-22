Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Kasım’da aylık %1,2 yükseldi

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,3 ve yıllık %0,9 artış gösterdi. Ekim ayında üretim aylık %0,6 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,2, yıllık ise %1,4 yükseldi. Üretim bir önceki ay aylık %0,8 artış kaydetmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Kasım ayında aylık %0,2 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %0,4 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,3 ve yıllık %4,2 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,3 ve yıllık %1,6 artış kaydederken, kamu inşaatları da aylık %0,5 ve yıllık %4,5 yükseldi.

Ekim ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Kasım ayında inşaat üretimi Slovenya’da %9,5, Slovakya’da %5,4 ve Romanya’da %4,7 artarken, Portekiz’de %3,9, Macaristan’da %2 ve Finlandiya’da %0,9 azaldı.

Bir önceki yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi İspanya’da %9,8, Bulgaristan’da %8,6 ve Belçika’da %4,2 artarken, Romanya’da %9,5, Polonya’da %5,4 ve Slovenya’da %4,2 düşüş gösterdi.