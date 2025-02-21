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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi Aralık’ta aylık %0,6 yükseldi

Cuma, 21 Şubat 2025 11:29:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,8 artış ve yıllık %0,8 düşüş gösterdi. Kasım ayında üretim aylık %1,3 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,6 arttı ve yıllık %0,1 düştü. Üretim bir önceki ay aylık %1,2 artış kaydetmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Aralık ayında aylık %0,6 artış ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %1,3 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,7 ve yıllık %1,1 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,1 düşüş ve yıllık %0,1 artış kaydederken, kamu inşaatları da aylık bazda değişmedi ve yıllık %2 yükseldi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Aralık ayında inşaat üretimi Polonya’da %5,7, Çek Cumhuriyeti’nde %4,6 ve Portekiz’de %3,6 artarken, Bulgaristan’da %3,4, Hollanda’da %2 ve İtalya’da %1,7 azaldı.

Bir önceki yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi İspanya’da %11,2, Çek Cumhuriyeti’nde %9,7 ve Slovakya’da %5,8 artarken, Romanya’da %12,9, Polonya’da %9,9 ve Avusturya’da %9,3 düşüş gösterdi.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

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